Sport-Vereine haben so viele Mitglieder wie noch nie

Fußball ist der beliebteste Vereins-Sport in Deutschland. (picture alliance/dpa | Uwe Zucchi)

Denn die Menschen machen gemeinsam Sport und verbringen viel Zeit miteinander. Der Sport-Bund sagt: Die Vereine sind wichtig für Deutschland. Aber die Politik muss mehr für die Vereine machen. Zum Beispiel muss es einfacher für Menschen werden, ein Ehren-Amt zu machen. Viele Trainer in Sport-Vereinen arbeiten ehrenamtlich. Das bedeutet: Sie werden für ihre Arbeit nicht bezahlt. Der Sport-Bund sagt auch: Viele Sport-Plätze und Hallen müssen repariert werden. Und dafür brauchen wir mehr Geld.

Die meisten Vereins-Mitglieder spielen Fußball. Beliebt sind auch die Sport-Arten Tennis, Turnen und Leicht-Athletik. Immer beliebter sind zum Beispiel auch die Sport-Arten Dart und Cheerleading. Dart-Spieler werfen kleine Pfeile auf Scheiben. Cheerleader tanzen und machen Sprünge und Figuren.