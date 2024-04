Ost-Ukraine

Um den Osten von der Ukraine gibt es seit langem Streit. Das Gebiet liegt an der Grenze zu Russland. Das Land Russland will, dass dieser Teil von der Ukraine offiziell russisch wird. Bereits seit dem Jahr 2014 wird um das Gebiet gekämpft. Im Jahr 2022 hat Russland die gesamte Ukraine angegriffen. Viele Teile von der Ost-Ukraine sind inzwischen von Russland besetzt. Die russische Regierung sagt: Die Gebiete Donezk und Luhansk gehören jetzt zu Russland. Die Regierung von der Ukraine will die Gebiete aber zurückerobern.