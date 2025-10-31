15 Jahre altes Rugby-Talent bekommt Sport-Roll-Stuhl

Der 15-jährige Jonte Küntzel trainiert beim TSV Achim Roll-Stuhl-Rugby. (Christian Butt / dpa / Christian Butt)

Die Roll-Stühle im Rugby sind speziell. Sie kosten etwa 15-Tausend Euro. Die Familie von Jonte kann das nicht bezahlen.

Es gibt aber die Aktion "Kinder-Traum". Die Aktion hilft Kindern und Jugendlichen. Jonte hat sich einen Sport-Roll-Stuhl gewünscht. Der Roll-Stuhl wird jetzt durch Geld-Spenden bezahlt.

Jonte hat eine Muskel-Krankheit. Seine Muskeln haben nicht so viel Kraft. Mit dem neuen Sport-Roll-Stuhl kann er sich nun viel schneller bewegen.

Jonte und die National-Mannschaft haben ein großes Ziel: Sie wollen es zu den Paralympics schaffen. Die nächsten Paralympics sind in 3 Jahren in der Stadt Los Angeles.