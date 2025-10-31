Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


15 Jahre altes Rugby-Talent bekommt Sport-Roll-Stuhl

Jonte Küntzel ist 15 Jahre alt. Er ist ein großes Talent im Roll-Stuhl-Rugby. Jonte ist sogar in der National-Mannschaft von Deutschland. Das Problem: Die Roll-Stühle sind sehr teuer. Eine Spenden-Aktion hilft Jonte deshalb.

Audio herunterladen
Jonte Küntzel sitzt in einem speziellen Rollstuhl und hält einen Ball in den Händen.
Der 15-jährige Jonte Küntzel trainiert beim TSV Achim Roll-Stuhl-Rugby. (Christian Butt / dpa / Christian Butt)
Die Roll-Stühle im Rugby sind speziell. Sie kosten etwa 15-Tausend Euro. Die Familie von Jonte kann das nicht bezahlen.
Es gibt aber die Aktion "Kinder-Traum". Die Aktion hilft Kindern und Jugendlichen. Jonte hat sich einen Sport-Roll-Stuhl gewünscht. Der Roll-Stuhl wird jetzt durch Geld-Spenden bezahlt.
Jonte hat eine Muskel-Krankheit. Seine Muskeln haben nicht so viel Kraft. Mit dem neuen Sport-Roll-Stuhl kann er sich nun viel schneller bewegen.
Jonte und die National-Mannschaft haben ein großes Ziel: Sie wollen es zu den Paralympics schaffen. Die nächsten Paralympics sind in 3 Jahren in der Stadt Los Angeles.
Diese Meldung als epub herunterladen.

Wörter-Buch

  • Paralympics

    Die Paralympics sind das größte Sport-Fest für Menschen mit Behinderungen. Die Paralympics sind immer in derselben Stadt wie die Olympischen Spiele für nicht behinderte Sportler.

zum Wörter-Buch