Nachrichten in
Einfacher Sprache


Politiker wollen Soziale Medien für Kinder verbieten

Soziale Medien sind zum Beispiel Instagram, Tiktok und Youtube Shorts. Sie können süchtig machen. Die Partei SPD will deshalb strengere Regeln für Kinder und Jugendliche. Die Bundes-Regierung will später im Jahr darüber entscheiden.

Ein Teenager sitzt auf der Couch und schaut auf sein Smartphone.
Viele Politiker warnen: Soziale Medien machen Jugendliche süchtig. (Getty Images / MoMo Productions)
Die SPD findet: Soziale Medien sollen erst ab 14 Jahren erlaubt sein. Für ältere Jugendliche soll es besondere Versionen geben. In den Versionen soll man nur die Inhalte von Freunden und bestimmten Seiten sehen. Man kann auch nicht endlos nach unten scrollen.
Die SPD ist in der Bundes-Regierung mit den Parteien CDU und CSU. Einige Politiker von der CDU sind auch für strengere Regeln. Bundes-Kanzler Merz sagt: Wir werden bis Sommer über ein neues Gesetz entscheiden.
Viele Wissenschaftler sagen: Soziale Medien sind gefährlich für Kinder. Zum Beispiel, wenn sie Gewalt-Videos sehen. Das Scrollen in Sozialen Medien kann auch süchtig machen. Bei Kindern ist das besonders schlimm, weil ihr Gehirn sich noch entwickelt.
Das Land Australien hat schon ein neues Gesetz gemacht. Soziale Medien sind dort nur noch ab 16 Jahren erlaubt. Wenn die Internet-Firmen sich nicht daran halten, müssen sie viel Geld als Strafe zahlen. Australien ist das 1. Land der Welt mit so einem Gesetz.
Wörter-Buch

  • SPD

    Die SPD ist eine von den großen Parteien in Deutschland. SPD ist die Abkürzung für Sozial-Demokratische Partei Deutschlands. Die SPD nennt sich sozial-demokratisch, weil sie betonen will, dass ihr das Soziale besonders wichtig ist. Damit ist zum Beispiel Gerechtigkeit gemeint.

  • Tiktok

    Tiktok ist ein Video-Portal. Es bietet auch Funktionen eines sozialen Netz-Werks an. Tiktok ist von dem chinesischen Unternehmen ByteDance.

  • Instagram

    Instagram ist ein Internet-Angebot. Auf Instagram kann jeder eine eigene Seite anlegen. Auf die eigene Seite kann man Bilder und kurze Videos stellen. Und man kann sich Bilder und Videos von anderen Menschen anschauen. Zu den Bildern gibt es manchmal auch Texte. Instagram gehört der Firma Meta aus dem Land USA. Viele junge Leute benutzen gerne Instagram.

  • Youtube

    Youtube ist eine Seite im Internet. Auf der Seite kann man Videos anschauen. Man kann auch ein Benutzer-Konto machen. Dann kann man auch eigene Videos hochladen. In manchen Ländern kann man nicht alle Videos von Youtube anschauen. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, dass Politiker das nicht wollen.

  • Australien

    Australien ist ein großes Land. Es liegt sehr weit von Deutschland entfernt, auf der anderen Seite der Erde. Die meisten Menschen in Australien sprechen Englisch. Die Hauptstadt heißt Canberra.

zum Wörter-Buch