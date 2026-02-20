Politiker wollen Soziale Medien für Kinder verbieten

Viele Politiker warnen: Soziale Medien machen Jugendliche süchtig. (Getty Images / MoMo Productions)

Die SPD findet: Soziale Medien sollen erst ab 14 Jahren erlaubt sein. Für ältere Jugendliche soll es besondere Versionen geben. In den Versionen soll man nur die Inhalte von Freunden und bestimmten Seiten sehen. Man kann auch nicht endlos nach unten scrollen.

Die SPD ist in der Bundes-Regierung mit den Parteien CDU und CSU. Einige Politiker von der CDU sind auch für strengere Regeln. Bundes-Kanzler Merz sagt: Wir werden bis Sommer über ein neues Gesetz entscheiden.

Viele Wissenschaftler sagen: Soziale Medien sind gefährlich für Kinder. Zum Beispiel, wenn sie Gewalt-Videos sehen. Das Scrollen in Sozialen Medien kann auch süchtig machen. Bei Kindern ist das besonders schlimm, weil ihr Gehirn sich noch entwickelt.

Das Land Australien hat schon ein neues Gesetz gemacht. Soziale Medien sind dort nur noch ab 16 Jahren erlaubt. Wenn die Internet-Firmen sich nicht daran halten, müssen sie viel Geld als Strafe zahlen. Australien ist das 1. Land der Welt mit so einem Gesetz.