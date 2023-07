In Spanien haben die Menschen ein neues Parlament gewählt. (Manu Fernandez / AP)

Die meisten Stimmen hat die Partei PP bekommen. Das ist eine konservative Partei. Ungefähr so wie in Deutschland die CDU. Die PP hat aber nicht genug Stimmen bekommen, um allein zu regieren. Darum braucht sie Koalitions-Partner. Die PP könnte eine Koalition mit der Partei VOX machen. Die Partei VOX ist eine rechte Partei. So wie in Deutschland die AfD. Aber auch zusammen haben die PP und die VOX nicht genug Stimmen bekommen. Also müsste die PP mehr Koalitions-Partner finden. Aber viele Parteien wollen nicht mit der VOX zusammenarbeiten.

Bisher war der Politiker Sánchez der Regierungs-Chef in Spanien. Seine Partei ist die Sozialistische Arbeitspartei. Auch diese Partei kann versuchen, eine Koalition zu machen. Wenn die Parteien in Spanien es nicht schaffen, eine Koalition zu machen, gibt es vielleicht Neu-Wahlen.