Auch Kinder nutzen gern die Sozialen Medien. (IMAGO / imagebroker / IMAGO / imageBROKER / Frank Schneider)

Die Umfrage war in Ländern in Europa und Asien und in Kanada. Bei der Umfrage kam heraus: 11 Prozent der jungen Menschen verbringen deutlich zu viel Zeit mit den Sozialen Medien. Sie fühlen sich süchtig danach. Bei Mädchen ist es noch etwas häufiger als bei Jungen.

So eine Umfrage gab es schon einmal. Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren höher geworden. 2018 waren es noch 7 Prozent.

Die jungen Menschen wurden auch nach Computer-Spielen und Handy-Spielen gefragt. Mehr als 20 Prozent sagen: An manchen Tagen spielen sie mehr als 4 Stunden lang solche Spiele.