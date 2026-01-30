Nachrichten in
Einfacher Sprache


Fach-Leute wollen Sozial-Staat einfacher und moderner machen

In Deutschland soll es einfacher werden, Sozial-Leistungen zu bekommen. Sozial-Leistungen sind für Menschen mit wenig oder gar keinem Einkommen. Die Leistungen heißen zum Beispiel Bürger-Geld, Wohn-Geld oder Kinder-Zuschlag. Bisher sind die Anträge dafür kompliziert.

Ein Formular zur Beantragung von Wohn-Geld
In Deutschland ist es aufwändig und kompliziert, Sozial-Leistungen zu beantragen. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)
Eine Gruppe von Fach-Leuten hat deshalb Vorschläge gemacht, wie es einfacher gehen kann. Die Gruppe heißt: Kommission zur Reform vom Sozial-Staat.
Bisher ist das Problem: Man muss jede Sozial-Leistung einzeln beantragen. Dafür muss man zu unterschiedlichen Behörden. Die Kommission sagt: Das ist zu aufwändig. Ihr Vorschlag ist: Menschen sollen Sozial-Leistungen auf einem einzigen Internet-Portal beantragen. Von da aus können die Behörden die Anträge dann bearbeiten. Die Kommission glaubt: Der Staat kann auf diese Weise Geld sparen.
Die Bundes-Arbeitsministerin heißt Bärbel Bas. Sie sagt: Ich möchte die Reform-Vorschläge so schnell wie möglich umsetzen. Auch Wirtschafts-Forscher finden die Vorschläge gut.
Aber es gibt auch Kritik. Die Partei Die Linke sagt zum Beispiel: Nach der Reform bekommen bedürftige Menschen wahrscheinlich weniger Geld vom Staat. Das befürchtet auch der Sozial-Verband VdK.
Wörter-Buch

  • Reform

    Eine Reform ist eine Veränderung. Sie ist ohne Gewalt. Politiker machen oft Reformen. Eine Reform ist zum Beispiel ein neues Gesetz. Eine Reform kann auch bedeuten, dass eine Organisation neu geordnet wird. Manchmal fordern Menschen Reformen in ihrem Land. Das bedeutet: Sie sind unzufrieden mit der Politik von ihrer Regierung.

  • Bürger-Geld

    Seit dem 1. Januar 2023 gibt es das Bürger-Geld. Das ist Geld vom Staat. Es ist zum Beispiel für Menschen, die länger keine Arbeit haben. Bürger-Geld ist auch für Menschen, die zu wenig Geld mit ihrer Arbeit verdienen. Früher wurde das Bürger-Geld Hartz 4 genannt.

  • Die Linke

    Die Linke ist eine deutsche Partei. Politikerinnen und Politiker von der Linken sitzen im Bundestag und in mehreren Landtagen. Die Linke findet die Sozial-Politik besonders wichtig. Die Linke ist in Ost-Deustschland stärker als in West-Deutschland.

