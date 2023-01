Rekord beim Sonnen-Schein

Das Jahr 2022 war sehr sonnig, sehr heiß und sehr trocken. (dpa / HMB Media / Oliver Mueller)

Der Deutsche Wetter-Dienst misst regelmäßig das Wetter. Und so viele Stunden Sonnen-Schein hat er noch nie gemessen. Das Jahr 2022 war auch sehr trocken. Das heißt: Es hat sehr wenig geregnet.

Und es war sehr warm. Der Deutsche Wetter-Dienst sagt: 2022 war mindestens so warm wie das Jahr 2018. Dieses Jahr war bisher das Rekord-Jahr für die Temperatur. Auch in anderen Ländern in Europa wurden neue Rekorde bei der Temperatur gemessen.

Die Wetter-Experten finden die wärmeren Temperaturen nicht gut. Sie sagen: Der Grund ist der Klima-Wandel. Sie fordern: Die Menschen müssen mehr für den Klima-Schutz tun.