Totale Sonnen-Finsternis in Nord-Amerika

Die totale Sonnen-Finsternis über dem Land Kanada (IMAGO / ABACAPRESS / Schwartz Aaron / CNP)

Die totale Sonnen-Finsternis in Amerika hat nur einige Minuten gedauert. Sie war in Teilen von den Ländern Mexiko, USA und Kanada zu sehen. Millionen Menschen haben zugeschaut. Sie haben sich zum Beispiel in Parks oder Sport-Stadien getroffen, um die Sonnen-Finsternis zu erleben. Viele Schulen waren geschlossen, damit auch Schülerinnen und Schüler dabei sein konnten. Manche Paare haben während der Sonnen-Finsternis geheiratet. Man braucht eine spezielle Brille, um eine Sonnen-Finsternis anzuschauen. Sonst kann man Probleme mit den Augen bekommen.

Auch Forscherinnen und Forscher haben das Ereignis genutzt. Die Raumfahrt-Behörde von den USA heißt NASA. Sie hat untersucht, was während einer Sonnen-Finsternis passiert. Dazu hat die NASA Flugzeuge und Ballons aufsteigen lassen.

Eine totale Sonnen-Finsternis kommt nur alle paar Jahre vor. In Deutschland gibt es erst in mehr als 50 Jahren wieder eine totale Sonnen-Finsternis. Eine Teil-Sonnen-Finsternis kommt häufiger vor. Dabei verdeckt der Mond die Sonne nicht komplett.