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Bundes-Regierung hat Geld aus Sonder-Vermögen für andere Zwecke ausgegeben

Vor 1 Jahr hat der Bundestag beschlossen: Deutschland leiht sich viel Geld, um davon die Infrastruktur zu verbessern. Jetzt sagen Experten: Die Bundes-Regierung gibt das Geld für andere Sachen aus.

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Bauarbeiter montieren Gleisanlagen.
Eigentlich ist das Sonder-Vermögen zum Beispiel für bessere Bahn-Strecken gedacht. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)
Insgesamt darf die Bundes-Regierung 500 Milliarden Euro Extra-Schulden machen. Man sagt dazu auch Sonder-Vermögen. Das Geld ist zum Beispiel für Straßen und Bahn-Schienen. Das Geld ist auch für Schulen und Kitas und für den Klima-Schutz.
Im Jahr 2025 wurden die ersten 24,3 Milliarden Euro ausgegeben. Wissenschaftler von 2 Instituten haben genauer untersucht, was mit dem Geld passiert ist. Beide sagen: Fast das ganze Geld ist für andere Sachen ausgegeben worden.
In der Bundes-Regierung sind die Parteien CDU, CSU und SPD. Die Wissenschaftler sagen: Die Regierung hat ganz normale Ausgaben mit dem Sonder-Vermögen bezahlt. Das Sonder-Vermögen ist aber nur für zusätzliche Investitionen gedacht.

Wörter-Buch

  • Vermögen

    Vermögen ist das ganze Geld von einem Menschen. Zu dem Vermögen gehört zum Beispiel auch der Wert von Häusern oder Autos.

  • Milliarde

    Eine Milliarde ist eine sehr große Zahl. Eine Milliarde sind tausend Millionen. Eine Milliarde Euro ist zum Beispiel das Geld, das eine mittelgroße Stadt wie Bonn jedes Jahr einnimmt und ausgibt.

  • CDU

    Die CDU ist eine große deutsche Partei. Die Abkürzung steht für: Christlich-Demokratische Union Deutschlands. Die CDU gibt es in allen Bundes-Ländern außer in Bayern. Dort gibt es die Partei CSU. CDU und CSU arbeiten in der Bundes-Politik zusammen. Beide zusammen nennt man auch die Union.

  • CSU

    Die CSU ist eine deutsche Partei. Ihr langer Name ist: Christlich-Soziale Union. Die CSU kann man nur in dem Bundes-Land Bayern wählen. Im Rest von Deutschland arbeitet sie mit der Partei CDU zusammen. Beide zusammen nennt man "die Union".

  • SPD

    Die SPD ist eine von den großen Parteien in Deutschland. SPD ist die Abkürzung für Sozial-Demokratische Partei Deutschlands. Die SPD nennt sich sozial-demokratisch, weil sie betonen will, dass ihr das Soziale besonders wichtig ist. Damit ist zum Beispiel Gerechtigkeit gemeint.

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