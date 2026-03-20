Bundes-Regierung hat Geld aus Sonder-Vermögen für andere Zwecke ausgegeben

Eigentlich ist das Sonder-Vermögen zum Beispiel für bessere Bahn-Strecken gedacht. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Insgesamt darf die Bundes-Regierung 500 Milliarden Euro Extra-Schulden machen. Man sagt dazu auch Sonder-Vermögen. Das Geld ist zum Beispiel für Straßen und Bahn-Schienen. Das Geld ist auch für Schulen und Kitas und für den Klima-Schutz.

Im Jahr 2025 wurden die ersten 24,3 Milliarden Euro ausgegeben. Wissenschaftler von 2 Instituten haben genauer untersucht, was mit dem Geld passiert ist. Beide sagen: Fast das ganze Geld ist für andere Sachen ausgegeben worden.

In der Bundes-Regierung sind die Parteien CDU, CSU und SPD. Die Wissenschaftler sagen: Die Regierung hat ganz normale Ausgaben mit dem Sonder-Vermögen bezahlt. Das Sonder-Vermögen ist aber nur für zusätzliche Investitionen gedacht.