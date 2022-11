Wärmster Oktober in Europa

Im süd-spanischen Andalusien bedroht der Klima-Wandel die Existenz der Land-Wirte. (IMAGO/Addictive Stock)

In diesem Jahr war auch der Monat Oktober so warm wie noch nie. Das europäische Erd-Beobachtungs-Programm "Copernicus" sagt: Die Temperaturen waren fast 2 Grad höher als sonst. Vor allem in den Ländern Österreich, Schweiz und Frankreich war es besonders warm.

Auch außerhalb von Europa war der Oktober 2022 überdurchschnittlich warm. Zum Beispiel hat es in dem Land Kanada Rekord-Temperaturen gegeben. In den Ländern Grönland und Sibirien war es ebenfalls ungewöhnlich mild. Es hat aber auch Länder gegeben, in denen es kälter war als sonst, nämlich in Australien, im äußersten Osten Russlands und in Teilen von der Antarktis.

Samantha Burgess arbeitet bei Copernicus. Sie sagt: Die hohen Temperaturen zeigen den Klima-Wandel. Wir müssen etwa tun, damit es nicht noch schlimmer wird.