Der bayerische Regierungs-Chef Söder wird seinen Stellvertreter Aiwanger nicht entlassen. (picture alliance / Sven Simon / Frank Hörmann)

Aiwanger ist der Chef von der Partei "Freie Wähler". Er ist auch Wirtschafts-Minister und Vize-Regierungs-Chef in Bayern. Söder ist Chef von der CSU. CSU und "Freie Wähler" bilden ein Regierungs-Bündnis.

Söder hat gesagt: Die Angelegenheit ist 35 Jahre her. Hubert Aiwanger hat sich entschuldigt. Söder hat auch gesagt: Ich will das Bündnis mit den Freien Wählern nach der Landtags-Wahl im Oktober fortführen.

Aiwanger hat gesagt: Ich habe das Flug-Blatt nicht geschrieben. Aber es kann sein, dass ich es verteilt habe. Er hat auch gesagt: Ich bin seit dem Erwachsenen-Alter kein Anti-Semit, sondern ein Menschen-Freund.

Der CDU-Vorsitzende Merz meint: Söder hat das Problem mit Aiwanger sehr gut gelöst. Viele in der Politik sehen das anders: Die SPD und die Grünen kritisierten Söder: Sie finden es ist falsch, dass er Aiwanger nicht entlassen hat. Sie sagen: Söder hat das gemacht, weil er in Bayern weiter regieren will. Vertreter der Jüdischen Gemeinde in Deutschland sagten: Wir nehmen eine Entschuldigung von Aiwanger nicht an.

Experten haben Menschen gefragt, wen sie in einem Monat in Bayern wählen wollen. Die CSU bekommt in diesen Umfragen weniger Stimmen. Mehr Menschen wollen die "Freien Wähler" und die Partei AfD wählen.