Sehr schlechte Luft in Nord-Italien

Mailand hat Probleme mit Luft-Verschmutzung. (AP / dpa / Luca Bruno)

Deshalb gibt es in Mailand jetzt strenge Regeln. Zum Beispiel dürfen die meisten Diesel-Autos nicht fahren. Und die Menschen sollen weniger heizen. Die Behörden sagen auch: Die Menschen sollen möglichst wenig nach draußen gehen. Denn die Luft ist schlecht für die Gesundheit.

Die Luft-Probleme sind auch in der Umgebung von Mailand. Dort gibt es sehr viele Fabriken. Eine Firma aus der Schweiz sagt: Die Luft in Mailand war so schlecht wie fast nirgendwo anders auf der Welt. Schlechtere Luft gab es nur in der Stadt Dhaka in dem Land Bangladesch und in der Stadt Chengdu in dem Land China.