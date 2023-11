Maximilian Mechler (dpa / Hendrik Schmidt)

Mechler hat gesagt: Er bereut den Zeit-Punkt. Die Entscheidung war aber die richtige. Er sagt: Die Zusammen-Arbeit mit dem Team ist immer schwieriger geworden.

Der Sport-Direktor für Ski-Springen heißt Horst Hüttel. Er hat erklärt: Beim Saison-Start am 2. Dezember wird der bisherige Ko-Trainer Thomas Juffinger die Ski-Springerinnen begleiten.

Mechler wird in Zukunft die Nachwuchs-Mannschaften von den Herren unterstützen. Im Jahr 2021 hatte Mechler das Team der Ski-Springerinnen als Trainer übernommen. Er war sehr erfolgreich. Zum Beispiel hat er Katharina Schmid trainiert. Schmid gewann in der vergangenen Saison im Land Slowenien 3 von 4 WM-Titeln. Auch Team-Kollegin Selina Freitag ist seit der Arbeit mit Mechler in der Welt-Spitze im Ski-Springen.