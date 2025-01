Ski-Springer Daniel Tschofenig hat zum 1. Mal die Vier-Schanzen-Tournee gewonnen. (AP / Matthias Schrader)

Die Vier-Schanzen-Tournee heißt so, weil die Sportler von vier Schanzen springen. Deshalb dauert der Wettbewerb auch mehrere Tage. In diesem Jahr war es sehr spannend. Denn nach drei Springen lagen 3 Österreicher vorn - und sie waren nur ganz knapp auseinander. Im letzten Springen war dann Daniel Tschofenig am besten. Er hat die Tournee gewonnen. 2. wurde Jan Hörl, 3. Stefan Kraft.

Der deutsche Ski-Springer Pius Paschke landete auf Platz 6. Er war der beste Deutsche. Viele haben gehofft, dass er gewinnt. Denn Paschke hat vorher im Gesamt-Weltcup geführt. Der Bundes-Trainer von den deutschen Ski-Springern hat hinterher gesagt: Wir sind schlechter geworden statt besser.

2 Schanzen sind in Bayern, und zwar in den Städten Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen. Die beiden anderen Schanzen sind in Österreich: in Innsbruck und Bischofshofen.