Norweger gewinnt 4-Schanzen-Tournee

Halvor Egner Granerud aus dem Land Norwegen hat die 4-Schanzen-Tournee gewonnen.. (Daniel Karmann / dpa)

Bei der 4-Schanzen-Tournee gibt es 4 Wettkämpfe. Halvor Egner Granerud hat 3 Mal gewonnen. Und zwar die Ski-Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Bischofshofen. Beim Ski-Springen in Innsbruck ist er 2. geworden. Damit hat er die Gesamt-Wertung gewonnen. Das heißt: Er war der Beste von dem gesamten Wettbewerb. 2. bei der 4-Schanzen-Tournee wurde Anze Lanisek aus dem Land Slowenien. 3. Dawid Kubacki aus dem Land Polen.

Für die deutschen Ski-Springer lief es nicht so gut. Andreas Wellinger war der beste deutsche Springer. Er kam auf Platz 11. Spitzen-Springer Karl Geiger landete nur auf dem 23. Platz.

Der Ski-Sport in Deutschland hat noch ein anderes Problem: Es ist viel zu warm und es gibt deshalb nicht genug Schnee. Mehrere Wettbewerbe wurden schon abgesagt. So wird es in Garmisch-Partenkirchen kein Abfahrts-Rennen und keinen Riesen-Slalom geben.