Klima-Schützer kritisieren Ski-Verband

Durch den Klima-Wandel fehlt es auf den Ski-Pisten immer wieder an Schnee. Der Schnee wird dann von Maschinen auf den Berg gebracht. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Bei den Ski-Rennen entsteht viel schädliches CO2-Gas. Man sagt auch Kohlen-Dioxid. Zum Beispiel, weil die Sportlerinnen und Sportler von weit her mit dem Flugzeug anreisen. Fis sagt: Dafür geben wir Geld an ein Regen-Wald-Projekt. Dort werden dann neue Bäume gepflanzt. Und Bäume können CO2 speichern. Fis sagt: Unsere Bäume speichern so viel Kohlen-Dioxid wie bei unseren Ski-Rennen entsteht.

Die Umwelt-Organisation mit dem Namen "Green-Peace" sagt: Das stimmt nicht. Green-Peace hat mit einer anderen Organisation nachgerechnet. Und sagt: Durch die Ski-Rennen von Fis entsteht sehr viel schädliches CO2. So viel können die wenigen Bäume von Fis nicht speichern.

Julian Schütter ist ein Ski-Fahrer aus dem Land Österreich. Er sagt: Fis muss viel mehr für den Klima-Schutz machen. Denn durch den Klima-Wandel wird es immer wärmer. Und Ski-Sportlerinnen und Ski-Sportler brauchen im Winter kaltes Wetter und viel Schnee.