Domen Prevc hat den Welt-Rekord geflogen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Darko Bandic)

Den Rekord hat Prevc in Planica in Slowenien aufgestellt. Die Flug-Schanze ist eine der größten in der Welt.

Ski-Fliegen ist ein gefährlicher Sport. Nur die besten Sportler der Welt machen bei den Wett-Kämpfen mit. Die meisten Wett-Kämpfe finden auf kleineren Schanzen statt. Das heißt dann Ski-Springen.