Waffen-Firmen verdienen so viel wie noch nie

Ein Panzer von der deutschen Bundes-Wehr. Eine deutsche Firma hat ihn gebaut. (Imago | Joeran Steinsiek)

Der Bericht wird von einem Forschungs-Institut aus dem Land Schweden gemacht. Das Institut heißt SIPRI. Die Mitarbeiter schreiben jedes Jahr über die Waffen-Verkäufe welt-weit. Sie machen das seit 35 Jahren.

2024 haben Rüstungs-Konzerne Waffen im Wert von 586 Milliarden Euro verkauft. Das waren fast 6 Prozent mehr als im Jahr 2023. Das lag an den Kriegen in der Ukraine und im Gaza-Streifen. Außerdem gibt es noch viele weitere Konflikte auf der Welt. SIPRI sagt: Deshalb kaufen viele Länder neue Waffen. Die deutsche Regierung hat das auch getan.

Firmen aus dem Land USA haben 2024 die meisten Waffen verkauft. Auch deutsche Firmen haben mit Waffen-Verkäufen sehr gut verdient. Das waren Rhein-Metall, Thyssen-Krupp, Hensoldt und Diehl.

Greenpeace ist eine Organisation, die sich für Frieden einsetzt. Greenpeace sagt: Es ist falsch, dass die Länder welt-weit immer mehr Geld für Waffen ausgeben. So gibt es keinen Frieden und keine Sicherheit.