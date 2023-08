Die Sängerin Sinéad O Connor. Sie ist im Alter von 56 Jahren gestorben. (imago images / POP-EYE / POP-EYE / Kriemann via www.imago-images.de)

Sie hat das Lied gesungen "Nothing compares to you". Der Musiker Prince hat das Lied geschrieben. Auch in Deutschland wurde das Lied oft gespielt.

Sinéad O'Connor hat Theologie studiert. 1992 hat sie in einer Fernseh-Show in dem Land USA ein Foto von dem früheren Papst Johannes Paul dem 2. zerrissen. Sie hat damit gegen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche protestiert. Später hat die Musikerin berichtet. Ich bin als Kind missbraucht worden.