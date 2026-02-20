Nachrichten in
Einfacher Sprache


Nachfahren von jüdischem Moped-Hersteller wehren sich gegen AfD

In der DDR gab es sehr bekannte Mopeds. Die Mopeds waren von der Marke Simson - der Hersteller hieß Simson. Sie wurden in dem Bundes-Land Thüringen hergestellt. Auch heute noch sind die Simson-Mopeds sehr beliebt. Mehrere AfD-Politiker nutzen sie als politisches Symbol. Dagegen wehren sich jetzt die Nachfahren von der Familie Simson.

Audio herunterladen
Ein Moped von der Marke Simson steht vor einem Zaun. Auf dem Moped liegt ein Motorrad-Helm.
Simson-Mopeds sind auch heute noch sehr beliebt. (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)
Die AfD sagt: Die Simson-Mopeds waren etwas ganz besonderes. Sie waren ein Symbol für Ost-Deutschland. Darauf sollten wir stolz sein. Mehrere AfD-Politiker sagen: Die Simson-Mopeds sollen zum Kultur-Erbe gemacht werden.
Die Nachfahren von der Familie Simson sagen: Wir wollen nicht, dass die AfD die Simson-Mopeds für ihre Politik nutzt. Sie finden: Das ist eine Beleidigung für den Namen Simson und für unsere Familie.
Die Familie Simson hatte schon vor mehr als 100 Jahren eine Fabrik für Waffen und Fahrzeuge in Thüringen. Die Familie war jüdisch. 1936 haben die National-Sozialisten die Familie aus Deutschland vertrieben. Die Nachfahren von der Familie Simson leben heute in dem Land USA.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • DDR

    Bis zum Jahr 1990 war Deutschland in 2 Länder geteilt. Der Osten von Deutschland hieß DDR. Der Westen hieß BRD. Am 3. Oktober 1990 haben sich die BRD und die DDR zusammengeschlossen. Seitdem gibt es die DDR nicht mehr. DDR war die Abkürzung für Deutsche Demokratische Republik.

  • Ost-deutsche Bundes-Länder

    Zu den ost-deutschen Bundes-Ländern gehören: Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Seit dem Jahr 1990 gehören sie zur Bundes-Republik Deutschland. Vorher war auf ihrem Gebiet das Land DDR.

  • AfD

    Die AfD ist eine politische Partei in Deutschland. Die Abkürzung steht für: Alternative für Deutschland. Die AfD gibt es seit dem Jahr 2013. Im Jahr 2017 ist sie in den Bundestag gekommen. Am Anfang war die AfD vor allem gegen den Euro. Später hat sie vor allem gegen Flüchtlinge und gegen den Islam protestiert. Viele Politikerinnen und Politiker aus anderen Parteien finden das ausländer-feindlich. Deshalb wollen sie mit der AfD nicht zusammen-arbeiten.

  • Symbol

    Ein Symbol ist ein Zeichen, ein Wort oder ein Bild. Ein Symbol steht immer auch für etwas anderes. Zum Beispiel ist ein Bild einer Taube auch ein Symbol für Frieden. Ein Herz ist ein Symbol für Liebe. Ein Kreuz kann ein Symbol für das Christentum sein. Symbole findet man überall. Zum Beispiel in der Religion, im Sport und in der Politik.

  • Judentum

    Das Judentum ist eine der Weltreligionen. Das heilige Buch der Juden heißt Torah. Juden beten nicht in einer Kirche, sondern in einer Synagoge. Früher sind Juden in vielen Ländern verfolgt worden. In der Nazi-Zeit haben Deutsche und ihre Helfer in vielen Ländern Millionen Juden ermordet. Auch heute werden in manchen Ländern Juden noch verfolgt.

  • Jüdinnen und Juden

    Jüdinnen und Juden gehören der Religion Judentum an. Das heilige Buch der Juden heißt Torah. Juden beten nicht in einer Kirche, sondern in einer Synagoge. Früher sind Juden in vielen Ländern verfolgt worden. In der Nazi-Zeit haben Deutsche und ihre Helfer in vielen Ländern Millionen Juden ermordet. Auch heute werden in manchen Ländern Juden noch verfolgt.

  • National-Sozialismus

    Der National-Sozialismus ist eine politische Einstellung. National-Sozialisten hassen Juden und sind gegen die Demokratie. In Deutschland wurde im Jahr 1920 die "National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei" gegründet. Sie wurde kurz auch NSDAP genannt. Unter Adolf Hitler kam die NSDAP 1933 an die Macht. 1939 begannen die National-Sozialisten den 2. Welt-Krieg. Bis 1945 verübten die Nazis und ihre Helfer zahlreiche Kriegs-Verbrechen und Massen-Morde. Das schlimmste Verbrechen war der Holocaust: Die National-Sozialisten ermordeten etwa 6 Millionen Juden in Europa.

zum Wörter-Buch