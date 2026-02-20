Nachfahren von jüdischem Moped-Hersteller wehren sich gegen AfD

Simson-Mopeds sind auch heute noch sehr beliebt. (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Die AfD sagt: Die Simson-Mopeds waren etwas ganz besonderes. Sie waren ein Symbol für Ost-Deutschland. Darauf sollten wir stolz sein. Mehrere AfD-Politiker sagen: Die Simson-Mopeds sollen zum Kultur-Erbe gemacht werden.

Die Nachfahren von der Familie Simson sagen: Wir wollen nicht, dass die AfD die Simson-Mopeds für ihre Politik nutzt. Sie finden: Das ist eine Beleidigung für den Namen Simson und für unsere Familie.

Die Familie Simson hatte schon vor mehr als 100 Jahren eine Fabrik für Waffen und Fahrzeuge in Thüringen. Die Familie war jüdisch. 1936 haben die National-Sozialisten die Familie aus Deutschland vertrieben. Die Nachfahren von der Familie Simson leben heute in dem Land USA.