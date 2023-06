Der österreichische Schauspieler Peter Simonischek ist tot. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

In dem Film "Toni Erdmann" hatte Simonischek die Rolle von einem Vater. Der Film hat viele Preise bekommen.

Simonischek hat 8 Jahre den "Jedermann" gespielt. Der "Jedermann" ist ein sehr bekanntes Theater-Stück. Der "Jedermann" wird jedes Jahres bei den Fest-Spielen in der österreichischen Stadt Salzburg gezeigt.

Simonischek war auch viele Jahre an Theatern in Berlin und in Hamburg.