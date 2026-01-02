Menschen auf der ganzen Welt feiern Silvester

Auch in der Stadt München haben viele Menschen das neue Jahr begrüßt. ( dpa / Peter Kneffel)

In den Ländern Neuseeland und Australien hat das neue Jahr früher begonnen als bei uns. In der Stadt Sydney in Australien gab es in der Nähe von dem berühmten Opern-Haus ein großes Feuerwerk. Die größte Party der Welt haben die Menschen in der Stadt Rio de Janeiro in dem Land Brasilien gefeiert. Dort haben sich am Strand mehr als 2 Millionen Menschen versammelt.

Auch in Deutschland hat es große Feiern gegeben, zum Beispiel in Berlin, Hamburg und München. In Berlin und anderen Städten gab es auch Angriffe auf Polizisten mit Böllern und Raketen. In Berlin wurden 400 Menschen für kurze Zeit festgenommen. In der Stadt Bielefeld sind 2 junge Männer gestorben. Sie hatten selbst gebaute Böller angezündet.

In den Niederlanden durften die Menschen zum letzten Mal selbst böllern und Raketen abschießen. Künftig ist das dort verboten.