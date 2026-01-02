Nachrichten in
Einfacher Sprache


Menschen auf der ganzen Welt feiern Silvester

Auf der ganzen Welt haben die Menschen Silvester gefeiert und das neue Jahr begrüßt. In vielen Städten gab es große Partys. Es hat aber auch Unfälle mit Feuerwerk gegeben. Dabei sind auch Menschen gestorben.

Das Foto zeigt Feuerwerks-Lichter in München.
Auch in der Stadt München haben viele Menschen das neue Jahr begrüßt. ( dpa / Peter Kneffel)
In den Ländern Neuseeland und Australien hat das neue Jahr früher begonnen als bei uns. In der Stadt Sydney in Australien gab es in der Nähe von dem berühmten Opern-Haus ein großes Feuerwerk. Die größte Party der Welt haben die Menschen in der Stadt Rio de Janeiro in dem Land Brasilien gefeiert. Dort haben sich am Strand mehr als 2 Millionen Menschen versammelt.
Auch in Deutschland hat es große Feiern gegeben, zum Beispiel in Berlin, Hamburg und München. In Berlin und anderen Städten gab es auch Angriffe auf Polizisten mit Böllern und Raketen. In Berlin wurden 400 Menschen für kurze Zeit festgenommen. In der Stadt Bielefeld sind 2 junge Männer gestorben. Sie hatten selbst gebaute Böller angezündet.
In den Niederlanden durften die Menschen zum letzten Mal selbst böllern und Raketen abschießen. Künftig ist das dort verboten.
Wörter-Buch

  • Silvester

    Silvester ist der letzte Tag im Jahr. Es ist immer der 31. Dezember. Am Abend und in der Nacht feiern die Menschen, dass ein neues Jahr beginnt. Viele trinken Sekt und schießen Feuerwerks-Raketen in den Himmel.

  • Neuseeland

    Neuseeland ist ein kleines Land. Es ist sehr weit weg von Deutschland: Es liegt auf der anderen Seite der Erde. Neuseeland ist ein Nachbar-Land von Australien. Das Land besteht aus Inseln. Es sind 2 große und viele kleine Inseln. Die Hauptstadt von Neuseeland heißt Wellington. Die meisten Menschen in Neuseeland sprechen Englisch.

  • Australien

    Australien ist ein großes Land. Es liegt sehr weit von Deutschland entfernt, auf der anderen Seite der Erde. Die meisten Menschen in Australien sprechen Englisch. Die Hauptstadt heißt Canberra.

  • Brasilien

    Brasilien ist ein großes Land in Süd-Amerika. Die Hauptstadt von Brasilien heißt Brasília. Eine andere bekannte Groß-Stadt in Brasilien ist Rio de Janeiro. Die meisten Menschen in Brasilien sprechen brasilianisches Portugiesisch. In Brasilien leben fast 3 Mal so viele Menschen wie in Deutschland.

  • Niederlande

    Das Land Niederlande ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Die meisten Menschen in den Niederlanden sprechen Niederländisch. Die Niederlande gehören wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union. Man sagt auch oft Holland, wenn man die Niederlande meint. Holland ist aber eigentlich nur ein Teil der Niederlande.

