Krawalle in Silvester-Nacht

In Berlin haben junge Männer mit Raketen und Böllern E-Scooter angesteckt. (IMAGO / Jürgen Held )

In Berlin sind mindestens 33 Polizisten und Feuer-Wehr-Leute verletzt worden. Raketen sind auf Balkons gelandet und haben Wohnungen in Brand gesteckt. Ein Bus und mehrere Autos sind ausgebrannt. Auch in anderen deutschen Städten haben vor allem junge Männer Feuer-Wehr-Leute und Polizisten mit Böllern und Raketen angegriffen und verletzt.

Jetzt diskutieren Politikerinnen und Politiker darüber, wie das Problem gelöst werden kann. Bundes-Innen-Ministerin Nancy Faeser hat gesagt: Die Täter müssen schnell bestraft werden. Faeser hat auch gesagt: Einige Täter haben einen Migrations-Hintergrund. Migrations-Hintergrund heißt, dass man aus einem anderen Land kommt oder dass zum Beispiel die Eltern aus einem anderen Land kommen. Faeser sagt: Manche junge Männer mit Migrations-Hintergrund sind gegen den deutschen Staat. Sie begehen Gewalt-Taten. Bildungs-Programme reichen für diese Männer nicht aus.

Andere Politiker meinen: Das ist kein Problem mit der Migration. Es gibt auch junge deutsche Männer, die gewalt-tätig sind. Es muss jetzt genaue Untersuchungen geben, wer in der Silvester-Nacht gewalt-tätig war. Dann müssen die Täter bestraft werden.