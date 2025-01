Nach Silvester musste viel ausgebranntes Feuer-Werk aufgeräumt werden. (dpa / Robert Michael)

Die Polizei hat deshalb viele Menschen in ganz Deutschland festgenommen. Allein in der Stadt Berlin gab es fast 400 Festnahmen. Die Polizei sagt: Die Festgenommenen haben andere Menschen mit Böllern oder Raketen beworfen. Oder sie haben Autos oder Müll-Container angezündet.

Trotzdem sagt die Polizei: Zumindest in Berlin gab es weniger Gewalt als in den letzten Jahren. Es war gut, dass es Böller-Verbots-Zonen gab. Böller-Verbots-Zonen sind Bereiche, in denen Feuer-Werk verboten ist.

Olaf Scholz ist der Bundes-Kanzler von Deutschland. Er hat eine Rede zum neuen Jahr gehalten. Scholz hat gesagt: Deutschland ist ein Land des Miteinanders. Wir können 2025 zu einem guten Jahr machen. Es ist wichtig, dass sich Menschen respektieren und vertrauen.