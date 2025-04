Der Journalist Jeffrey Goldberg sagt: Ich konnte geheime Informationen von der Regierung mitlesen. (Getty Images via AFP / PAUL MORIGI)

Goldberg sagt: Zuerst bin ich in einen geheimen Chat eingeladen worden. In dem Chat haben sich wichtige Mitglieder von der US-Regierung unterhalten. Sie haben Informationen über einen Angriff auf das Land Jemen ausgetauscht. Kurz darauf gab es diesen Angriff tatsächlich. Goldberg sagt: Da wusste ich, dass der Chat echt war.

In der Chat-Gruppe war der Vize-Präsident von den USA dabei. Er heißt J.D. Vance. Auch der Verteidigungs-Minister Pete Hegseth war dabei. Er sagt: Das stimmt alles nicht. US-Präsident Donald Trump sagt: Ich wusste nichts von dem Chat.

Die Opposition in den USA ist empört. Sie sagt: So eine Sicherheits-Panne darf nicht passieren. Die Regierung will die Vorwürfe jetzt überprüfen.