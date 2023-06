Bundes-Kanzler Scholz stellt die Nationale Sicherheits-Strategie vor. (AFP / MICHELE TANTUSSI)

Bundes-Kanzler Scholz hat gesagt: Sicherheit ist wichtig. Sie ist die Bedingung dafür, dass die Menschen in Deutschland in Freiheit und in Wohl-Stand leben können. Er hat auch gesagt: Die größte Bedrohung ist im Moment Russland.

Die Regierung hat deshalb ein Konzept erarbeitet. Darin steht, wie sie Deutschland in Zukunft möglichst sicher machen will. Dabei geht es zum Beispiel um die Bundes-Wehr. Sie soll mehr Geld bekommen und ausgebaut werden. Auch will die Bundes-Regierung dafür sorgen, dass es immer genug Energie und Lebensmittel gibt. Es geht aber auch darum, wie Deutschland sich gegen falsche Informationen im Internet wehrt. In dem Konzept steht, wie das funktionieren soll und wer daran beteiligt ist.

Die Opposition findet die Nationale Sicherheits-Strategie schlecht. Sie sagt zum Beispiel: Deutschland hat das Konzept nicht mit befreundeten Staaten abgestimmt. Deshalb hilft es nicht.