Viele Jugendliche sind sicher: die Zukunft wird gut. Das sagen Fach-Leute. Sie haben viele Jugendliche befragt. (picture alliance / Image Source / Pancake Pictures)

Die Fach-Leute wollen wissen: Wie zufrieden sind die Jugendlichen im Moment? Die Fach-Leute wollen auch wissen: Worüber machen sich die jungen Leute Sorgen? Und die Jugendlichen werden gefragt: Glaubt ihr, dass es euch in Zukunft gut gehen wird? Das Ergebnis von der Befragung: Viele Jugendliche haben große Angst vor einem Krieg in ihrer Nähe. Sie haben Angst, dass es auf dem Kontinent Europa noch mehr Kriege gibt. Momentan gibt es dort den Krieg in der Ukraine. Russland hat die Ukraine im Februar 2022 angegriffen.

Viele Jugendliche haben auch Angst, dass die Verschmutzung von der Umwelt noch schlimmer wird. Viele Jugendliche haben auch Angst davor, dass sich die Menschen immer mehr streiten.

Trotzdem glauben sehr viele Jugendliche, dass es ihnen in der Zukunft gut geht. Die meisten Jugendlichen sind sicher: Sie werden später ihren Wunsch-Beruf bekommen. Viele Jugendliche haben auch Vertrauen in die Demokratie. Sie sagen aber auch: Wir sind unzufrieden mit vielen Politikerinnen und Politikern.