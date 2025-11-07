Frankreich geht gegen Online-Plattform Shein vor

In Frankreich darf Shein erst einmal keine Geschäfte mehr machen. (Imago / Lobeca)

Der französische Wirtschafts-Minister heißt Roland Lescure. Er sagt: Diese Puppen sind schrecklich und illegal. Die französische Justiz ermittelt schon. Und die französische Regierung sagt: Shein soll erst wieder Geschäfte machen, wenn die Firma die Gesetze in Frankreich einhält. Die französische Regierung sagt auch: Die EU-Kommission muss den Fall ebenfalls überprüfen. Sie muss herausfinden, warum illegale Produkte bei Shein verkauft werden konnten.

Shein sagt: Wir haben den Verkauf von den Sex-Puppen gestoppt. Wir haben die Verkäufer von diesen Puppen auch schon bestraft.

Shein verkauft vor allem Mode. Das Unternehmen ist in China gegründet worden. Gegen Shein gibt es seit langem Kritik. Experten sagen: die Qualität von vielen Produkten ist schlecht. Außerdem müssen manche Menschen zu unfairen Bedingungen arbeiten.

Die EU-Kommission sagt: Shein verstößt gegen europäische Regeln. Das ist zum Beispiel der Fall, weil Angaben zu Produkten fehlen oder die Angaben falsch sind. Shein sagt: Wir tun viel dafür, um die EU-Regeln einzuhalten.