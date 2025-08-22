Gewalt bei Demonstrationen im Land Serbien

In der Stadt Novi Sad: Gewalt zwischen den Gegnern und den Anhängern von der Regierung in Serbien. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Maxim Konankov)

Die Polizei benutzt jetzt zum Beispiel Tränen-Gas. Das brennt in den Augen und man bekommt schlecht Luft. Einige Demonstranten sind auch gewalt-tätig. Sie haben zum Beispiel ein Büro von der Regierungs-Partei angezündet. Es gibt auch Demonstrationen von Menschen, die für die Regierung sind. Die Demonstranten greifen sich auch gegen-seitig an.

Die Demonstranten, die gegen die Regierung sind, sagen: In Serbien gibt es Korruption. Korruption bedeutet, dass Menschen bestechlich sind. Zum Beispiel nehmen Politiker heimlich Geld von einem Unternehmen. Die Politiker machen dann, was das Unternehmen will. Die Demonstranten wollen, dass Menschen bestraft werden, wenn sie bestechlich sind.

Die Menschen in Serbien demonstrieren seit November im vergangenen Jahr. Damals ist in der Stadt Novi Sad das Vor-Dach von einem Bahnhof eingestürzt. Dadurch sind 16 Menschen gestorben. Die Demonstranten sagen: Der Bahnhof ist neu gemacht worden. Sie sagen: Das war schlechte Arbeit und das liegt an der Korruption.