Gewalt bei Demonstrationen im Land Serbien

In dem Land Serbien demonstrieren tausende Menschen gegen die Regierung. Das machen sie seit 9 Monaten immer wieder. In den letzten Tagen ist es aber sehr gefährlich geworden. Die Polizei versucht, die Demonstrationen zu beenden.

Demonstranten in Serbien: Gewalt zwischen Gegnern und Anhängern der Regierung. Einige der Demonstranten sind schwarz gekleidet und vermummt. Man sieht das Ende von einem Base-Ball-Schläger in einem Ruck-Sack.
In der Stadt Novi Sad: Gewalt zwischen den Gegnern und den Anhängern von der Regierung in Serbien. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Maxim Konankov)
Die Polizei benutzt jetzt zum Beispiel Tränen-Gas. Das brennt in den Augen und man bekommt schlecht Luft. Einige Demonstranten sind auch gewalt-tätig. Sie haben zum Beispiel ein Büro von der Regierungs-Partei angezündet. Es gibt auch Demonstrationen von Menschen, die für die Regierung sind. Die Demonstranten greifen sich auch gegen-seitig an.
Die Demonstranten, die gegen die Regierung sind, sagen: In Serbien gibt es Korruption. Korruption bedeutet, dass Menschen bestechlich sind. Zum Beispiel nehmen Politiker heimlich Geld von einem Unternehmen. Die Politiker machen dann, was das Unternehmen will. Die Demonstranten wollen, dass Menschen bestraft werden, wenn sie bestechlich sind.
Die Menschen in Serbien demonstrieren seit November im vergangenen Jahr. Damals ist in der Stadt Novi Sad das Vor-Dach von einem Bahnhof eingestürzt. Dadurch sind 16 Menschen gestorben. Die Demonstranten sagen: Der Bahnhof ist neu gemacht worden. Sie sagen: Das war schlechte Arbeit und das liegt an der Korruption.
Wörter-Buch

  • Serbien

    Serbien ist ein Land in Süd-Ost-Europa. Die Hauptstadt von Serbien heißt Belgrad. Serbien war bis zum Jahr 2003 ein Teil von dem Land Jugoslawien. In Jugoslawien gab es mehrere Kriege. Heute gibt es Jugoslawien nicht mehr. Es hat sich in mehrere kleinere Länder aufgeteilt. Serbien arbeitet seit einigen Jahren mit der EU zusammen.

  • Demonstration

    Bei einer Demonstration gehen viele Menschen zusammen auf die Straße. Sie wollen ihre Meinung sagen. Oft tragen sie Schilder oder bemalte Stoff-Bahnen. Darauf schreiben sie, was sie denken. Das kurze Wort für Demonstration heißt Demo. In Deutschland gibt es ein Grund-Recht: Alle Menschen dürfen demonstrieren - so lange sie sich dabei an die Gesetze halten. Das Grund-Recht heißt: Versammlungs-Freiheit.

  • Regierung

    Die Regierung bestimmt die Politik in einem Land. Sie besteht aus einem Regierungs-Chef und vielen Ministern. In Deutschland wählen die Bürger die Abgeordneten für den Bundestag. Diese Abgeordneten wählen dann die Regierung. Der Regierungs-Chef von Deutschland ist Bundes-Kanzler Friedrich Merz.

  • Korruption

    Korruption ist ein anderes Wort für Bestechung. Bestechung bedeutet, dass ein Politiker oder ein Beamter Geld nimmt, das ihm nicht zusteht. Dann macht der Politiker oder die Politikerin Dinge, die der Geld-Geber gut findet. Viele Länder haben Probleme mit Korruption.

