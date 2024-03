Unabhängige Sender für Russland

"Reporter ohne Grenzen" plant Radio- und Fernseh-Programme für Russland. (imago/Seeliger)

Die Pläne kommen von der Organisation "Reporter ohne Grenzen". Die Organisation setzt sich für die Presse-Freiheit auf der ganzen Welt ein. Für Russland soll es erstmal 9 neue Radio- und Fernseh-Sender geben. Das Projekt heißt „Swoboda“. Das ist Russisch und bedeutet Freiheit.

Die Programme sollen von russischen Journalisten gemacht werden, die ins Ausland geflohen sind. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" sagt: In unseren Programmen soll jeder sagen dürfen, was er denkt. Wir wollen zum Beispiel in unseren Sendern offen sagen: Der Angriff auf die Ukraine ist ein Krieg. Wenn man das in Russland sagt, kann man bestraft werden.

Die neuen Programme sollen auch für Menschen in dem Nachbar-Land Belarus sein. Und für Menschen in den Gebieten von der Ukraine, die von Russland besetzt sind.