Selenskyj in Washington

Der ukrainische Präsident Selenskyj trifft den US-Präsidenten Biden in Washington. (imago / ZUMA Wire / Carol Guzy)

Der Präsident von den USA heißt Joe Biden. Selenskyj hat Biden getroffen. Selenskyj hat auch eine Rede vor dem amerikanischen Parlament gehalten. Selenskyj hat den USA für die Hilfe im Krieg gegen Russland gedankt. Selenskyj hat noch mehr schwere Waffen gefordert. Er sagt: Die Hilfe von den USA sorgt auch für mehr Sicherheit und Demokratie in der Welt.

Biden hat gesagt: Die USA helfen der Ukraine so lange wie nötig. Die USA wollen das Luft-Abwehr-System mit dem Namen Patriot liefern. Das System zerstört Raketen aus der Luft. Zuletzt hatte Russland in der Ukraine mit Raketen und Drohnen die Versorgung mit Strom und Wasser angegriffen. Die Menschen in der Ukraine sind mitten im Winter oft ohne Heizung und Strom.

Selenskyjs Reise in die USA war geheim gehalten worden. Selelenskyj reiste mit dem Zug nach Polen. In Polen ist er mit einem Flugzeug in die USA geflogen. Das Flugzeug gehört dem US-Militär.

Russland hat die Reise von Selenskyj und die Waffenlieferungen von den USA kritisiert. Russland sagt: Der Besuch von Selenskyj zeigt, dass er keine Friedens-Gespräche will.