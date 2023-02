Selenskyj spricht im EU-Parlament

Der ukrainische Präsident Selenskyj im Europäischen Parlament (AFP / KENZO TRIBOUILLARD)

In der Rede hat Selenkyj den Staats- und Regierungs-Chefs von der Europischen Union für ihre Hilfe gedankt. In der Ukraine ist Krieg, weil Russland die Ukraine angegriffen hat. Die Europäische Union unterstützt die Ukraine mit Waffen. Sie schickt auch Lebens-Mittel und Medikamente in die Ukraine. Und die EU-Länder nehmen Flüchtlinge aus der Ukraine auf.

Selenskyj hat in Brüssel gesagt: Mein Land verteidigt sich zusammen mit Europa gegen Russland. Selenskyj will auch, dass die EU noch mehr Waffen und Kampf-Flugzeuge liefert. Die Chefin von dem Europäischen Parlament heißt Roberta Metsola. Sie hat gesagt: Europa hilft der Ukraine. Die Ukraine möchte Mitglied von der Europäischen Union werden. Selenskyj war vorher auch in den Ländern Frankreich und Groß-Britannien zu Besuch. Dort hat er sich auch für die Hilfe bedankt und mehr Waffen gefordert.