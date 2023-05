Ein Elektro-Auto fährt in der Stadt Hamburg. (picture alliance / Daniel Reinhardt)

Der Verband heißt: Deutscher Blinden- und Seh-Behinderten-Verband. Er fordert: Elektro-Autos müssen lauter werden. Der Präsident von dem Verband heißt Hans-Werner Lange. Lange sagt: Es gibt zwar ein Warn-System in Elektro-Autos. Das System heißt Avas und macht auch Fahr-Geräusche. Lange findet aber: Diese Geräusche sind nicht so gut. Er meint: E-Autos sollen klingen wie Autos, die Benzin oder Diesel tanken. Und: E-Autos müssen auch dann zu hören sein, wenn sie sehr langsam fahren. Das Warn-System Avas soll zum Beispiel blinde Menschen schützen. Das Warn-System muss seit 2 Jahren in neue E-Autos eingebaut werden. So sollen weniger Unfälle passieren.