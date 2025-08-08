Schwimm-WM: Viele Medaillen für Deutschland

Der Schwimmer Lukas Märtens aus Deutschland . (Lee Jin-man / AP / dpa / Lee Jin-man)

Besonders gut war Florian Wellbrock. Er hat 4 Mal Gold im Frei-Wasser gewonnen. Das hat vor ihm noch kein Sportler geschafft.

Frei-Wasser bedeudet: Der Wettbewerb ist nicht in einem Schwimm-Becken, sondern im Meer.

In den Wettbewerben im Schwimm-Becken war Deutschland auch erfolgreich.

Anna Elendt hat Gold im Brust-Schwimmen über die Strecke 100 Meter gewonnen. Lukas Märtens war der Beste im Frei-Stil über die Strecke 400 Meter.

Frei-Stil bedeudet: Die Schwimmer dürfen aussuchen, wie sie schwimmen. Es gibt 4 Arten zu schwimmen: Schmetterling, Rücken, Brust und Kraulen. Die schnellste Schwimm-Art ist Kraulen.