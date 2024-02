Gute Schwimm-WM für Deutschland

Angelina Köhler ist die erste deutsche Schwimm-Weltmeisterin im Becken seit 2009. (IMAGO / Laci Perenyi / IMAGO / Laci Perenyi)

Der Deutsche Schwimm-Verband sagt: Das war eine gute WM für uns. Wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen. Es ist das beste Ergebnis seit 15 Jahren. Wir hoffen, dass es bei den Olympischen Spielen im Sommer in der Stadt Paris auch so gut läuft.

Am besten hat in Katar Angelina Köhler abgeschnitten. Sie hat über 100 Meter im Schmetterlings-Schwimmen die Gold-Medaille gewonnen. Sie ist die 1. deutsche Schwimm-Weltmeisterin im Becken seit 15 Jahren. Köhler hat nach ihrem Sieg gesagt: Es ist total verrückt. Ich fühle mich wie in einem Traum.

Der Deutsche Schwimm-Verband hat gesagt: Wir wollen bald wieder eine Welt-Meisterschaft bei uns im Land. Die letzte Schwimm-WM in Deutschland war 1978 in West-Berlin. Die nächsten 3 Welt-Meisterschaften sind in Singapur, Budapest und Peking. Erst danach könnte es eine WM in Deutschland geben. Der Schwimm-Verband sagt aber auch: Dazu brauchen wir die Hilfe von der Politik. Denn eine Welt-Meisterschaft kostet viel Geld.