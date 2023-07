Eine Schwimm-Halle in Eisleben (dpa / picture alliance / Jens Wolf)

Es gibt aber zu wenig Mitarbeiter. Die Besitzer von den Schwimm-Bädern schätzen: In Deutschland fehlen ungefähr 2.500 Bade-Meister und Schwimm-Lehrer. Außerdem sind viele Schwimm-Bäder in Deutschland schon alt. Sie müssen dringend repariert und modernisiert werden. Es fehlt aber das Geld dafür. Deshalb müssen bis zu 1.000 Schwimm-Bäder in Deutschland schließen oder können nur ein paar Stunden in der Woche öffnen.

Das ist ein Problem für Kinder. Denn sie haben weniger Möglichkeiten, um Schwimmen zu lernen. Eine Studie sagt: 20 Prozent von den 8-jährigen Kindern können nicht richtig schwimmen. Das ist jedes 5. Kind in diesem Alter.