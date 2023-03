Banken-Verkauf in der Schweiz

Die Bank Credit Suisse ist von der Bank UBS gekauft worden. (picture alliance / Keystone / Ennio Leanza )

Die Credit Suisse gehört zu den wichtigsten Banken auf der ganzen Welt. Wenn so eine Bank pleite geht, kann das für viele andere Banken gefährlich werden. Es kann zu einer Gefahr für das Finanz-System auf der ganzen Welt werden.

Die Bank Credit Suisse hatte in den letzten Jahren immer mehr Probleme. Sie hat bei Geschäften viel Geld verloren. Viele Menschen haben ihr nicht mehr vertraut. Das konnte man auch an der Börse sehen. Dort waren die Aktien von der Credit Suisse immer weniger wert.

Die Schweizer Regierung hat gesagt: Wir müssen verhindern, dass die Credit Suisse pleite geht. Darum gab es Verhandlungen mit der Bank UBS. Am Ende haben die Chefs von der UBS gesagt: Wir kaufen die Bank Credit Suisse für mehr als 3 Milliarden Euro. Das nennt man auch eine Übernahme.

Bei der Übernahme hat auch die Schweizer Noten-Bank geholfen. Sie hat der UBS und der Credit Suisse viel Geld geliehen. Nun können die Geschäfte von beiden Banken erst einmal normal weiterlaufen. Die Kunden können zum Beispiel weiter Geld abheben und Rechnungen bezahlen.

Der Schweizer Bundes-Präsident heißt Alain Berset. Er hat gesagt: Die Übernahme war die beste Lösung. Die Chefin von der Europäischen Zentral-Bank heißt Christine Lagarde. Sie sagt: Die Schweiz hat schnell gehandelt. Die Banken in Europa sind nicht in Gefahr. Es gibt aber auch Fach-Leute, die das anders sehen. Sie sagen: Es kann immer noch zu einer Banken-Krise kommen, auch in Deutschland.