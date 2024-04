Durch den Klima-Wandel schmelzen immer mehr Gletscher in den Alpen. (IMAGO / Geisser / IMAGO / Manuel Geisser)

Die Frauen sagen: Die Klima-Krise ist eine Gefahr für die Gesundheit von älteren Menschen. Die Regierung von der Schweiz muss mehr für den Klima-Schutz machen.

Der Europäische Gerichts-Hof für Menschen-Rechte hat den Frauen Recht gegeben. Die Richter sagen: Hitze-Wellen können der Gesundheit von älteren Menschen schaden. Deswegen ist es gegen die Menschen-Rechte, dass die Schweiz das Klima zu wenig schützt. Die Regierung von der Schweiz muss jetzt ihre Klima-Politik überprüfen.

Das Urteil gilt nur für die Schweiz. Es ist trotzdem auch für andere Länder wichtig. Denn es kann sein, dass in Zukunft auch Bürger aus anderen Ländern ihre Regierungen vor dem Europäischen Gerichts-Hof für Menschen-Rechte verklagen.

Auf der Erde wird es immer wärmer. Das hat eine Klima-Behörde von der Europäischen Union festgestellt. In diesen März war es so warm wie in keinem anderen März in den Jahren davor.