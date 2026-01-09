Nachrichten in
Einfacher Sprache


Brand-Schutz in Schweizer Bar wurde jahrelang nicht geprüft

In dem Land Schweiz hat es in der Silvester-Nacht ein großes Unglück gegeben. In einer Bar in dem Ort Crans-Montana sind bei einem Feuer 40 Menschen gestorben. Ermittler haben herausgefunden: Die Behörden haben sehr lange nicht überprüft, ob die Bar gegen Feuer geschützt ist.

Die Bar "Le Constellation" in Crans-Montana von außen. Der Eingang ist mit weißen Planen verhüllt.
Die Bar "Le Constellation" in Crans-Montana nach dem Feuer. Der Brand-Schutz wurde von den Behörden lange nicht kontrolliert. (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / LP / Olivier Arandel)
Solche Überprüfungen heißen Brand-Schutz-Kontrollen. Normalerweise gibt es Brandschutz-Kontrollen 1 Mal im Jahr. In der Bar war die letzte Kontrolle vor 6 Jahren. Das hat der Gemeinde-Präsident von Crans-Montana gesagt.
Die Polizei ermittelt jetzt, warum es keine regelmäßigen Brand-Schutz-Kontrollen gab. Sie ermittelt auch gegen den Besitzer von der Bar. Sie will zum Beispiel wissen, warum es in der Bar Feuer-Werk gab.
Wahrscheinlich hat Feuer-Werk den Brand ausgelöst. Funken haben Schaum-Stoff an der Decke angezündet. Das Feuer hat sich dann sehr schnell in der Bar ausgebreitet. Viele Opfer waren Jugendliche.
Wörter-Buch

  • Schweiz

    Die Schweiz ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Manche Schweizer sprechen Deutsch, manche Französisch und manche Italienisch. Die Schweiz liegt mitten in Europa. Aber sie gehört nicht zur Europäischen Union. Die Hauptstadt von der Schweiz heißt Bern.

zum Wörter-Buch