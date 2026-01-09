Brand-Schutz in Schweizer Bar wurde jahrelang nicht geprüft

Die Bar "Le Constellation" in Crans-Montana nach dem Feuer. Der Brand-Schutz wurde von den Behörden lange nicht kontrolliert. (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / LP / Olivier Arandel)

Solche Überprüfungen heißen Brand-Schutz-Kontrollen. Normalerweise gibt es Brandschutz-Kontrollen 1 Mal im Jahr. In der Bar war die letzte Kontrolle vor 6 Jahren. Das hat der Gemeinde-Präsident von Crans-Montana gesagt.

Die Polizei ermittelt jetzt, warum es keine regelmäßigen Brand-Schutz-Kontrollen gab. Sie ermittelt auch gegen den Besitzer von der Bar. Sie will zum Beispiel wissen, warum es in der Bar Feuer-Werk gab.

Wahrscheinlich hat Feuer-Werk den Brand ausgelöst. Funken haben Schaum-Stoff an der Decke angezündet. Das Feuer hat sich dann sehr schnell in der Bar ausgebreitet. Viele Opfer waren Jugendliche.