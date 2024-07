Alexander Schweitzer ist neuer Minister-Präsident von Rheinland-Pfalz. (picture alliance / dpa / dpa / POOL / Arne Dedert)

Malu Dreyer hat gesagt: Ich habe nicht mehr genug Kraft für die Arbeit. Denn als Minister-Präsidentin arbeitet sie jeden Tag in der Woche. Sie hat wenig Pausen und wenig Urlaub. Malu Dreyer hat auch die Krankheit Multiple Sklerose. Deshalb kann sie nicht lange stehen. Manchmal benutzt sie einen Roll-Stuhl oder eine Geh-Hilfe.

Schweitzer war bisher Arbeits-Minister in Rheinland-Pfalz. Alexander Schweitzer und Malu Dreyer sind beide von der Partei SPD. Die SPD ist in Rheinland-Pfalz in einer Regierung zusammen mit den Grünen und mit der FDP.

Jetzt hat der Landtag von Rheinland-Pfalz Alexander Schweitzer zum neuen Minister-Präsidenten gewählt. Es haben sogar Abgeordnete aus der Opposition für Schweitzer gestimmt. Im Landtag hat er über seine Ziele gesprochen. Er hat zum Beispiel gesagt: Die Regierung will Schulen und Bildung in Rheinland-Pfalz besser machen.

Im Jahr 2026 wird es wieder normale Landtags-Wahlen in Rheinland-Pfalz geben.