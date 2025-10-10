Bastian Schweinsteiger in die Ruhmes-Halle aufgenommen

Der Fußballer Bastian Schweinsteiger ist neues Mitglied in der Ruhmes-Halle (Bernd Thissen/dpa)

Einer von den Fußballern ist Bastian Schweinsteiger. Er hat zum Beispiel 2014 mit der National-Mannschaft die Welt-Meisterschaft gewonnen. Er war bei der Feier sehr gerührt. Er hat gesagt: Das bedeutet mir sehr viel.

Die anderen Fußballer sind Horst Hrubesch, Otto Rehhagel, Jupp Heynckes, Guido Buchwald und Bert Trautmann. Bert Trautmann ist schon tot. Er wäre im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden. Seine Geschichte ist besonders: Er war ein Kriegs-Gefangener und wurde dann in England ein sehr berühmter Tor-Hüter.

Insgesamt werden in der Ruhmes-Halle jetzt 53 Fußballer geehrt. Auf Englisch nennt man eine solche Ruhmes-Halle "Hall of Fame".