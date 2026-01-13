Nachrichten in
Einfacher Sprache


Grund-Schüler in Niedersachsen sollen anders rechnen lernen

In dem Bundes-Land Niedersachsen gibt es Diskussionen über den Unterricht im Rechnen. Neue Schüler sollen in der Grund-Schule anders lernen, wie man geteilt rechnet. Schriftliches Teilen sollen sie erst in den weiter-führenden Schulen lernen.

Audio herunterladen
Ein Kind macht Hausaufgaben und schreibt in ein Heft.
In Niedersachsen sollen Kinder erst später lernen, wie man beim Rechnen schriftlich teilt (picture alliance / CHROMORANGE / Udo Herrmann)
Teilen bedeutet: Man rechnet aus, wie oft eine Zahl in eine andere passt. Beim schriftlichen Geteilt-Rechnen lernen die Schüler das Rechnen in mehreren Schritten.
Die Ministerin für die Schulen in Niedersachsen sagt: Viele Kinder in der Grund-Schule verstehen diese Art zu rechnen noch nicht. Deswegen vergessen sie auch schnell wieder, wie es geht.
Die Kinder sollen deshalb lernen, wie man einfacher rechnen kann. Die Vertretung der Eltern sagt: Wir finden das gut.
Verschiedene Lehrer-Verbände sehen das anders. Sie sagen: Kinder sollten das schriftliche Teilen weiter früh lernen.
Im Vergleich zu anderen Ländern können Schul-Kinder in Deutschland nicht gut rechnen. Das haben mehrere Untersuchungen gezeigt.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Niedersachsen

    Niedersachsen ist ein deutsches Bundes-Land, also ein Teil von Deutschland. Die Hauptstadt von Niedersachsen ist Hannover. Niedersachsen liegt in Nord-Deutschland. Auch ein Teil der deutschen Nordsee-Küste gehört zu Niedersachsen.

zum Wörter-Buch