Grund-Schüler in Niedersachsen sollen anders rechnen lernen

In Niedersachsen sollen Kinder erst später lernen, wie man beim Rechnen schriftlich teilt (picture alliance / CHROMORANGE / Udo Herrmann)

Teilen bedeutet: Man rechnet aus, wie oft eine Zahl in eine andere passt. Beim schriftlichen Geteilt-Rechnen lernen die Schüler das Rechnen in mehreren Schritten.

Die Ministerin für die Schulen in Niedersachsen sagt: Viele Kinder in der Grund-Schule verstehen diese Art zu rechnen noch nicht. Deswegen vergessen sie auch schnell wieder, wie es geht.

Die Kinder sollen deshalb lernen, wie man einfacher rechnen kann. Die Vertretung der Eltern sagt: Wir finden das gut.

Verschiedene Lehrer-Verbände sehen das anders. Sie sagen: Kinder sollten das schriftliche Teilen weiter früh lernen.

Im Vergleich zu anderen Ländern können Schul-Kinder in Deutschland nicht gut rechnen. Das haben mehrere Untersuchungen gezeigt.