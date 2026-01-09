Nachrichten in
Einfacher Sprache


Verkehrs-Chaos durch Schnee in Europa

Starker Schnee-Fall hat in mehreren Ländern in Europa zu einem Verkehrs-Chaos geführt. In Frankreich, Belgien und den Niederlanden wurden viele Flüge abgesagt. Auch viele Züge und Busse konnten nicht fahren. In Deutschland fiel an vielen Orten die Schule aus.

Audio herunterladen
Ein Mann zieht einen Roll-Koffer durch den Schnee in Paris. Es sind keine Autos auf den Straßen. Eine Ampel leuchtet rot.
In der französischen Haupt-Stadt Paris konnten die Busse zeitweise nicht fahren. (picture alliance / Hans Lucas / Daniel Perron)
In Deutschland hat es vor allem im Norden und im Süden viel geschneit. Oft war es auch sehr glatt. Die Deutsche Bahn hat zur Sicherheit mehrere Zug-Verbindungen gestrichen. Das bedeutet: Auf einigen Strecken sind keine Züge gefahren. An vielen Orten mussten Kinder nicht zur Schule gehen. Der Schul-Weg war zu gefährlich.
Amsterdam ist die Haupt-Stadt von den Niederlanden. Am Flug-Hafen von Amsterdam wurden mehr als 600 Flüge abgesagt. Deshalb mussten mehr als 1.000 Menschen am Flug-Hafen übernachten. Auch viele Züge konnten in den Niederlanden nicht fahren. Auf den Straßen gab es lange Staus.
Paris ist die Haupt-Stadt von Frankreich. In Paris konnten zeitweise die Busse nicht mehr fahren. Manche Menschen waren mit Schlitten oder Skiern unterwegs. So viel Schnee liegt nicht oft in Paris. In Frankreich gab es Verkehrs-Unfälle wegen des Schnee-Wetters. Dabei sind 5 Menschen gestorben.
Im Norden von dem Land Schweden war es minus 40 Grad kalt.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • Niederlande

    Das Land Niederlande ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Die meisten Menschen in den Niederlanden sprechen Niederländisch. Die Niederlande gehören wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union. Man sagt auch oft Holland, wenn man die Niederlande meint. Holland ist aber eigentlich nur ein Teil der Niederlande.

  • Frankreich

    Frankreich ist ein Nachbar-Land von Deutschland. Es ist fast doppelt so groß wie Deutschland. Aber es leben etwas weniger Menschen dort. Die Menschen in Frankreich sprechen Französisch. Frankreich gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Belgien

    Belgien ist ein Nachbar-Land von Deutschland. In Belgien gibt es 3 Sprachen: Niederländisch, Französisch und Deutsch. Die Haupt-Stadt von Belgien heißt Brüssel. Brüssel ist sehr wichtig für die Europäische Union. In Brüssel sitzt die Europäische Kommission. Das ist so etwas wie die Regierung von der EU.

zum Wörter-Buch