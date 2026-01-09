Verkehrs-Chaos durch Schnee in Europa

In der französischen Haupt-Stadt Paris konnten die Busse zeitweise nicht fahren. (picture alliance / Hans Lucas / Daniel Perron)

In Deutschland hat es vor allem im Norden und im Süden viel geschneit. Oft war es auch sehr glatt. Die Deutsche Bahn hat zur Sicherheit mehrere Zug-Verbindungen gestrichen. Das bedeutet: Auf einigen Strecken sind keine Züge gefahren. An vielen Orten mussten Kinder nicht zur Schule gehen. Der Schul-Weg war zu gefährlich.

Amsterdam ist die Haupt-Stadt von den Niederlanden. Am Flug-Hafen von Amsterdam wurden mehr als 600 Flüge abgesagt. Deshalb mussten mehr als 1.000 Menschen am Flug-Hafen übernachten. Auch viele Züge konnten in den Niederlanden nicht fahren. Auf den Straßen gab es lange Staus.

Paris ist die Haupt-Stadt von Frankreich. In Paris konnten zeitweise die Busse nicht mehr fahren. Manche Menschen waren mit Schlitten oder Skiern unterwegs. So viel Schnee liegt nicht oft in Paris. In Frankreich gab es Verkehrs-Unfälle wegen des Schnee-Wetters. Dabei sind 5 Menschen gestorben.

Im Norden von dem Land Schweden war es minus 40 Grad kalt.