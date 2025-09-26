Deutscher Schwimmer macht bei Doping-Wettkampf mit

Der Schwimmer Marius Kusch will bei einem Wettkampf mitmachen, bei dem Doping erlaubt ist. (picture alliance/Eibner-Pressefoto/Jo Kleindl)

Der Wettkampf heißt „Enhanced Games“. Das ist Englisch und bedeutet „Verbesserte Spiele“. Es soll 3 Sport-Arten geben: Schwimmen, Leicht-Athletik und Gewicht-Heben. Beim Doping nehmen Sportler verbotene Mittel, um besser zu werden.

Marius Kusch sagt: Ich habe mit dem Sport bisher nicht genug Geld verdient. Auch darum mache ich bei dem Wettkampf mit. Dazu muss man wissen: Wer bei dem Wettkampf gewinnt, bekommt 250-Tausend Dollar.

Es gibt viel Kritik an den Enhanced Games. Die internationale Anti-Doping-Agentur sagt: Es ist gefährlich, Doping einfach zu erlauben. Der Chef von dem Deutschen Schwimm-Verband heißt Jan Pommer. Er findet es falsch, dass Marius Kusch mitmacht. Er sagt: Der Wettkampf in den USA hat nichts damit zu tun, wie Sport sein sollte. Denn: Sportler sollten Vorbilder sein.