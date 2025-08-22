Früherer Verkehrs-Minister Andreas Scheuer angeklagt

Andreas Scheuer war von 2018 bis 2021 Bundes-Verkehrs-Minister. (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Die Auto-Maut war eine Idee von der CSU. Die Partei wollte, dass alle Auto-Fahrer auf großen Straßen eine Gebühr zahlen. Auto-Fahrer aus dem Ausland sollten mehr bezahlen als Auto-Fahrer aus Deutschland.

Der Europäische Gerichts-Hof hat dann gesagt: Das geht nicht. So darf man das in der EU nicht machen.

Das Problem: Andreas Scheuer hatte schon vor dem Gerichts-Urteil einen Vertrag mit mehreren Firmen unterschrieben. Die Firmen sollten die Maut von den Auto-Fahrern einsammeln.

Die Firmen haben dann gesagt: Wir wollen Schaden-Ersatz. Denn ohne Maut haben wir keinen Gewinn. Deutschland musste viel Geld an die Firmen zahlen.

In dem Jahr 2020 gab es deshalb einen Untersuchungs-Ausschuss im Bundestag. Scheuer hat dort gesagt: Ich kann mich an die Einzelheiten von dem Vertrag nicht erinnern.

Die Staats-Anwaltschaft sagt: Scheuer hat damals gelogen. Lügen in einem Untersuchungs-Ausschuss im Bundestag ist strafbar. Man kann dafür ins Gefängnis kommen.

Der Anwalt von Andreas Scheuer sagt: Die Vorwürfe sind Unsinn. Die Staats-Anwaltschaft hat keine Beweise.