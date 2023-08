Schauspieler mit Down-Syndrom bei "Rote Rosen"

Tim Valerian Alberti und Maurice Pawlewski: Der spielt in der Serie seinen Bruder. (ARD / dpa / ARD)

In der Serie spielt Tim Valerian Alberti die Rolle von Tammo. Tammo arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Er interessiert sich besonders für Fahrräder. Er kann sie sehr gut reparieren.



Tim Valerian Alberti sagt: Ich wollte schon im Kinder-Garten Schauspieler werden. Heute macht er am Theater in Wuppertal eine Ausbildung. Dort gibt es ein inklusives Schauspiel-Studio. Das heißt: Auch Menschen mit Behinderung stehen auf der Bühne.



Tim Valerian Alberti sagt: Für die Serie "Rote Rosen" muss ich sehr viel üben. Das ist manchmal schwer. Vor allem, wenn ich eigentlich Frei-Zeit habe.