Schatz von Kaiser-Familie wieder aufgetaucht

Diese Diamanten von der Familie Habsburger sind wieder aufgetaucht. (- / Nasuna Stuart-Ulin / FTI Consult / -)

Viele Fach-Leute dachten, dass die Schmuckstücke verschwunden sind. Nur wenige Mitglieder von der Familie Habsburg wussten, wo der Schmuck war. Jetzt wurde bekannt: Er war in einem Schließ-Fach von einer Bank in dem Land Kanada.

Die letzte Kaiserin von Österreich war Kaiserin Zita. Sie ist vor 85 Jahren vor den National-Sozialisten nach Kanada geflohen. Damals hat sie den Schmuck in einem Koffer mitgenommen.

Unter den Schmuckstücken ist auch ein großer Diamant. Der Diamant ist gelb und etwa so groß wie eine Nuss. Er gehört seit hunderten von Jahren der Familie Habsburg. Der Diamant ist sehr, sehr wertvoll.