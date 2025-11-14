Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Schatz von Kaiser-Familie wieder aufgetaucht

Die Habsburger waren eine mächtige Familie. In dem Land Österreich herrschten die Habsburger als Kaiser. Das war vor mehr als 100 Jahren. Jetzt haben Nachkommen von den Habsburgern ein Geheimnis verraten: Sie haben viele Jahre lang wertvollen Schmuck von der Familie versteckt.

Schmuckstücke liegen auf beigen Tüchern vor schwarzem Hinter-Grund.
Diese Diamanten von der Familie Habsburger sind wieder aufgetaucht. (- / Nasuna Stuart-Ulin / FTI Consult / -)
Viele Fach-Leute dachten, dass die Schmuckstücke verschwunden sind. Nur wenige Mitglieder von der Familie Habsburg wussten, wo der Schmuck war. Jetzt wurde bekannt: Er war in einem Schließ-Fach von einer Bank in dem Land Kanada.
Die letzte Kaiserin von Österreich war Kaiserin Zita. Sie ist vor 85 Jahren vor den National-Sozialisten nach Kanada geflohen. Damals hat sie den Schmuck in einem Koffer mitgenommen.
Unter den Schmuckstücken ist auch ein großer Diamant. Der Diamant ist gelb und etwa so groß wie eine Nuss. Er gehört seit hunderten von Jahren der Familie Habsburg. Der Diamant ist sehr, sehr wertvoll.
Wörter-Buch

  • Diamanten

    Diamanten sind sehr teure Edel-Steine. Diamanten sind durchsichtig. Man kann Schmuck daraus machen.

  • Kaiser oder Kaiserin

    Früher haben in manchen Ländern Kaiser oder Kaiserinnen regiert. Sie waren die Herrscher von Ländern. Meistens wurde der Sohn von einem Kaiser später auch zu einem Kaiser. Heute gibt es nur noch in dem Land Japan einen Kaiser. Er bestimmt aber nicht über die Politik.

