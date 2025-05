Satellit soll Informationen über Wälder auf der Erde sammeln

ESA

Die ESA ist die europäische Welt-Raum-Organisation. ESA ist die Abkürzung für den englischen Namen European Space Agency. In der ESA arbeiten Forscher aus vielen Ländern in Europa zusammen. Die ESA schickt zum Beispiel Raketen und Satelliten ins Welt-All. Die Zentrale von der ESA ist in der französischen Haupt-Stadt Paris.