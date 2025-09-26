Ex-Präsident von Frankreich muss ins Gefängnis

Der frühere französische Präsident Sarkozy (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Christophe Ena)

Das Gericht sagt: Sarkozy war Teil von einer kriminellen Gruppe. Das Gericht sagt auch: Mitarbeiter von Sarkozy haben versucht, verbotene Gelder aus dem Land Libyen zu bekommen. Das hat Sarkozy gewusst. Von 2 anderen Vorwürfen hat das Gericht Sarkozy freigesprochen.

Dazu muss man wissen: Libyen ist in Nord-Afrika. Die Staats-Anwaltschaft hat Sarkozy vorgeworfen, dass er vor fast 20 Jahren Geld von dem früheren libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi bekommen hat. Mit dem Geld soll Sarkozy seinen Wahl-Kampf bezahlt haben. Dafür soll Sarkozy dem Machthaber Gaddafi mehrere Gefallen getan haben. Dazu sagt man: Korruption. Korruption ist verboten.

Das Gericht sagt: Es gibt keine Beweise dafür, dass Sarkozy wirklich verbotene Gelder aus Libyen angenommen hat. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass Sarkozy wirklich Gaddafi für Geld Gefallen getan hat.

Sarkozy selbst sagt: Ich bin unschuldig. Ich werde mich vor einem anderen Gericht gegen das Urteil wehren.